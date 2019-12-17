بالفيديو: حمدو الهوني يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الترجي والسد

المحترف الليبي حمدو الهوني، نجم الترجي التونسي. (إنترنت)

توج المحترف الليبي حمدو الهوني، نجم الترجي التونسي، بجائزة أفضل لاعب خلال مباراة فريقه أمام السد القطري، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، لتحديد المركزين الخامس والسادس في بطولة كأس العالم للأندية التي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة، وانتهت بفوز «باب سويقة» بستة أهداف مقابل هدفين، وفقًا للجنة المنظمة للبطولة.

وشهدت المباراة تألق المحترف الليبي، إذ سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) وصنع هدفا، في الدقائق 6 و42 و74، كما سجل أنيس البدري ثنائية في الدقيقتين 16 و26، بينما جاء الهدف السادس عن طريق سامح الدربالي في الدقيقة 87، في المقابل سجل السد صاحب الأرض والجمهور هدفين في الدقيقتين 32 و49 من ركلتي جزاء.

بهذه النتيجة حصد فريق الترجي التونسي بفضل مجهودات الهوني، المركز الخامس في كأس العالم للأندية، وأصبح محترفنا أول لاعب عربي يسجل «هاتريك» في تاريخ البطولة وأول لاعب ليبي يحرز هاتريك في مونديال الأندية.

يذكر أن أربعة لاعبين فقط هم من سجلوا «هاتريك» في تاريخ كأس العالم للأندية: الأوروغواياني لويس سواريز (2015)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (2016)، والويلزي غاريث بيل (2018)، والليبي حمدو الهوني (2019).