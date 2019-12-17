هاتريك «الهوني» يقود الترجي إلى الفوز على السد.. ويدخل تاريخ مونديال الأندية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 17 ديسمبر 2019, 07:30 مساء
المحترف الليبي حمدو الهوني، نجم الترجي التونسي. (إنترنت)

قاد المحترف الليبي حمدو الهوني، نجم الترجي التونسي، فريقه لتحقيق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية، بعدما فاز أبناء «باب سويقة» بستة أهداف مقابل هدفين، على حساب السد القطري، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، لتحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة التي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة.

وشهدت المباراة تألق المحترف الليبي، إذ سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) وصنع هدفا، في الدقائق 6 و42 و74، كما سجل أنيس البدري ثنائية في الدقيقتين 16 و26، بينما جاء الهدف السادس عن طريق سامح الدربالي في الدقيقة 87، في المقابل سجل السد صاحب الأرض والجمهور هدفين في الدقيقتين 32 و49 من ركلتي جزاء.

بهذه النتيجة حصد فريق الترجي التونسي بفضل مجهودات الهوني، المركز الخامس في كأس العالم للأندية، وأصبح محترفنا أول لاعب عربي يسجل «هاتريك» في تاريخ البطولة وأول لاعب ليبي يحرز هاتريك في مونديال الأندية.

يذكر أن أربعة لاعبين فقط هم من سجلوا «هاتريك» في تاريخ كأس العالم للأندية: الأوروغواياني لويس سواريز (2015)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (2016)، والويلزي غاريث بيل (2018)، والليبي حمدو الهوني (2019).

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