فطيس يحقق فوزه الثالث على التوالي في «شطرنجية أفريقيا»

عمر فطيس بطل ليبيا في الشطرنج (إنترنت)

واصل الليبي عمر فطيس، تألقه في بطولة أفريقيا للشطرنج فئة 10 سنوات، وحقق اليوم فوزه الثالث على التوالي على حساب المصري باتريك يوسف، لينفرد بصحبة المصري وائل صبري بصدارة هذه الفئة بثلاث نقاط لكل منهما، وفي ذات الفئة فقد الليبي فرج القطعاني مباراة الجولة الثالثة أمام الزيمبابوي بولسير.

وفي الجولة الرابعة مساء اليوم، يلتقي المتصدران الليبي عمر فطيس مع المصري وائل صبري، والفائز منهما سينفرد بالصدارة الموقتة، كما سيلتقي الليبي فرج القطعاني مع الزيمبابوي بورسير.

وفي بطولة الـ18 عاما، فقد الليبي علي العير مباراة الجولة الثالثة أمام الأنغولي ماركو فيليب، ويلتقي اليوم في الجولة الرابعة مع الناميبي ديرمر.

يذكر أن بطولة الـ18 عامًا يتصدرها الناميبي دانيال بثلاث نقاط، ويلاحقه أربعة لاعبين برصيد 2.5 نقطة لكل منهم، وهم الزامبي صامويل والأنغولي ماركو فيليب والمصريان محمد فؤاد وأحمد كندير، ويأتي الليبي علي العير في الترتيب السادس عشر بنقطة واحدة في رصيده.