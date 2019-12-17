خليج سرت يكرم أبطال القوة البدنية

إدارة نادي خليج سرت تكرم أبطال القوة البدنية. (إنترنت)

أقامت إدارة نادي خليج سرت الرياضي الثقافي، اليوم الثلاثاء، احتفالية خصصتها لتكريم أبطال صالة نادي خليج سرت للقوة البدنية.

وقال مسؤول الإعلام بالبلدية، لـ«بوابة الوسط»، إن التكريم الذي خصت به إدارة النادي الأبطال جاء بعد تميزهم وتفوقهم وحصولهم على نتائج متميزة خلال مشاركتهم في بطولة محمد مخلوف الدولية، التي أقيمت في مدينة بنغازي خلال اليومين الماضيين، وتمثيلهم أيضا منتخب ليبيا لهذه اللعبة.

وحضر الاحتفالية عميد بلدية سرت، مختار المعداني، وعضو المجلس البلدي سرت المكلف بمتابعة ملف الشباب والتعليم، صالح عيادة، ورئيس جامعة سرت، الدكتور أحمد المحجوب، والكاتب العامة للجامعة الدكتور عبدالله أمهلهل، ورئيس وأعضاء اللجنة التسييرية لنادي خليج سرت الرياضي.

كما حضر رئيس لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد العام الليبي لكرة القدم، الهادي أسويطي، ورئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي الوسطي، مصطفى الشاوش، ومدير مكتب خدمات شركة هاتف ليبيا بسرت، أحمد يوسف، وعبدالهادي القبي مندوبا عن مستشفى بن سينا، ومندوبون عن صندوقي التضامن والضمان الاجتماعي وعدد من الرياضيين القدماء.

وجرى خلال الاحتفالية إلقاء كلمات لبلدية سرت وجامعة سرت ونادي خليج سرت، الذين أكدوا الدور الكبير الذي يلعبه نادي خليج سرت في جميع الرياضات خصوصا القوة البدنية، كما تم بعد ذلك تكريم الطاقم الفني والإداري والمدرب والأبطال بمنحهم شهادات تميز وتقدير.