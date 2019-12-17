«الكوت» يثني على قرار الشباب والرياضة الخاص بعلاج الرياضيين القدامى

مدير المنتخب الوطني لكرة الشباب السابق عبد السلام الكوت. (أرشيفية : إنترنت)

اعتبر مدير المنتخب الوطني لكرة الشباب السابق، عبدالسلام الكوت، قرار هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني بعلاج الرياضيين القدامى من كل أنحاء البلاد، خطوة جيدة ولكنها منقوصة، حيث يفترض أن يتم التكفل برسوم التذاكر والتأشيرة، خصوصا الموفدين لدول أوروبا.

وقال «الكوت»، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن بعض الرياضيين ظروفهم المادية لا تكفى التكفل بالعلاج فقط، مؤكدا وجود حالات سابقة لم تكمل علاجها بسبب عدم استكمال الإجراءات الإدارية والمالية أو بسبب عدم قدرتهم على دفع الرسوم.

وكانت هيئة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الصحة تكفلت بعلاج قرابة 20 شخصية رياضية.