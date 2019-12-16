بعثة منتخب الملاكمة تصل إلى تونس استعدادًا للبطولة الدولية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 16 ديسمبر 2019, 11:30 مساء
بعثة المنتخب الليبي للملاكمة. (إنترنت)

وصلت مساء اليوم، الإثنين، بعثة المنتخب الليبي للملاكمة إلى تونس للمشاركة في البطولة الدولية التي ستنطلق غدا الثلاثاء، بمشاركة منتخبات تونس البلد المستضيف للبطولة، وليبيا وأوكرانيا، بينما اعتذرت منتخبات الجزائر والمغرب وفرنسا بسبب استعدادات منتخباتها للاستحقاقات الدولية.

وعلمت «بوابة الوسط» من تونس أن منتخبات الجزائر وتونس والمغرب سوف تشارك بفئة البنات، وأن الليلة أجري الاجتماع الفني لبطولة تونس الدولية، وغدا صباحا سوف تجرى عملية الميزان.

كان الاتحاد الليبي قد اختار الرياضيين محمد بن راشد وعبدالباسط بلخير وعاصم دوكو وسعد الفلاح وحمزة جمعة ورياض الصيد لتمثيل المنتخب الليبي.

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