فوز فطيس والقطعاني وخسارة العير في «شطرنجية أفريقيا»

لاعب الشطرنج الليبي عمر فطيس. (أرشيفية : إنترنت)

حقق لاعبا ليبيا عمر فطيس وفرج القطعاني الفوز في الجولة الثانية لبطولة أفريقيا للشطرنج بناميبيا، بمشاركة دول ليبيا ومصر والجزائر وكينيا ومدغشقر وجنوب أفريقيا وناميبيا وبتسوانا وزامبيا وأنغولا ونيجيريا.

في فئة الـ10 سنوات فاز فرج القطعاني على جونتوس من ناميبيا، كما فاز عمر فطيس على الزيمبابوي ماكورم. وفي بطولة الـ18 عاما خسر الليبي علي العير أمام المصري محمد فؤاد.

الترتيب بعد الجولة الثانية

في بطولة الـ10 سنوات يوجد الليبيان فرج القطعاني وعمر فطيس في كوكبة الصدارة مع الزيمبابوي بروسيا، والمصريين صبري مينا ويوسف باتريك، وكل منهم بنقطتين في رصيده من جولتين.

وفي بطولة الـ18 عاما الصدارة للرباعي الناميبي دونتي والمصريان أحمد قنديل ومحمد فؤاد والموزمبيقي أندرو، ولكل منهما في رصيده نقطتان من جولتين، ويأتي الليبي علي العير ثامنا بنقطة واحدة.