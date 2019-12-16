تأكيدا لانفراد «الوسط».. القبلاوي مدربا لفريق مجيس العماني لكرة اليد

القبلاوي يتعاقد لتدريب فريق مجيس العماني لكرة اليد. (إنترنت)

باشر المدرب الوطني لكرة اليد، وليد القبلاوي، اليوم الإثنين، مهامه كمدرب لفريق مجيس الناشط بالدوري الممتاز بسلطنة عمان، بعد توقيع عقده بشكل رسمي.

وقال القبلاوي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» من سلطنة عمان، إنه وجد أجواء مشجعة جدا، ويطمح لتحقيق نقلة للفريق، وتقديم صورة إيجابية عن كرة اليد الليبية، خصوصا أنه أول مدرب ليبي يدرب خارج البلاد في اللعبة.

وكانت «بوابة الوسط» أكدت في خبر حصري لها في 27 نوفمبر، عن اقتراب القبلاوي من تدريب فريق مجيس العماني لكرة اليد. (للتفاصيل)

وليد القبلاوي تولى مهمة مساعد مدرب للمنتخب الوطني الليبي، الذي يستعد حاليا لنهائيات أمم أفريقيا، وهي آخر مهمة فنية قبل التحول إلى سلطنة عمان.