تأكيدا لانفراد «الوسط».. القبلاوي مدربا لفريق مجيس العماني لكرة اليد

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 16 ديسمبر 2019, 11:18 مساء
القبلاوي يتعاقد لتدريب فريق مجيس العماني لكرة اليد. (إنترنت)

باشر المدرب الوطني لكرة اليد، وليد القبلاوي، اليوم الإثنين، مهامه كمدرب لفريق مجيس الناشط بالدوري الممتاز بسلطنة عمان، بعد توقيع عقده بشكل رسمي.

وقال القبلاوي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» من سلطنة عمان، إنه وجد أجواء مشجعة جدا، ويطمح لتحقيق نقلة للفريق، وتقديم صورة إيجابية عن كرة اليد الليبية، خصوصا أنه أول مدرب  ليبي يدرب خارج البلاد في اللعبة.

وكانت «بوابة الوسط» أكدت في خبر حصري لها في 27 نوفمبر، عن اقتراب القبلاوي من تدريب فريق مجيس العماني لكرة اليد. (للتفاصيل)

وليد القبلاوي تولى مهمة مساعد مدرب للمنتخب الوطني الليبي، الذي يستعد حاليا لنهائيات أمم أفريقيا، وهي آخر مهمة فنية قبل التحول إلى سلطنة عمان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

3 انتصارات لليبيا في «أفريقية الشطرنج» بناميبيا
رياضة محلية
الإمارات: القبض على رئيس منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية بدبي
عربى
قرعة دوري الأبطال: ليفربول في اختبار صعب وباريس يصطدم بدورتموند
رياضة عالمية
محاولات في السعودية للتخلص من خسائر هدر الطعام المقدرة بـ 13 مليار دولار سنويا
عربى
فرنسا تسلم «الجزار» إلى الأرجنتين لمحاكمته بتهم الخطف والتعذيب والقتل
دولى
قادة مصراتة يعلنون حالة النفير و«تسخير كل الإمكانيات لمعركة الحسم»
ليبيا
فرانس برس: قنابل السوفيات تفتك بالأفغان بعد عقود على انتهاء الحرب
دولى
ننشر نص حكم محكمة استئناف طرابلس في قضية «ضحايا سجن أبوسليم»
ليبيا
قصر الملك إدريس يتحول لمكتبة وطنية في مدينة درنة
ثقافة وفن
5 مواقع ليبية ضمن لائحة التراث الإسلامي العالمي
ثقافة وفن
جريدة «الوسط»: إردوغان يمهد لتدخل عسكري في ليبيا
ليبيا
كونتي: مذكرتا التفاهم بين «الوفاق» وتركيا «غير مقبولتين لنا.. وهناك لاعبون أجانب...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استخدام المراهقين وسائل التواصل الاجتماعي مرتبط باضطرابات الأكل