3 انتصارات لليبيا في «أفريقية الشطرنج» بناميبيا

مشاركة ليبية في بطولة أفريقيا للشطرنج بناميبيا. (إنترنت)

حقق لاعبو ليبيا الثلاثة الفوز في الجولة الأولى لبطولة أفريقيا للشطرنج بناميبيا، بمشاركة دول ليبيا ومصر والجزائر وكينيا ومدغشقر وجنوب أفريقيا وناميبيا وبتسوانا وزامبيا وأنغولا ونيجيريا.

وفي فئة الـ10 سنوات فاز الليبي عمر فطيس تصنيف 1438 على الزامبي جيريك، كما فاز الليبي فرج القطعاني 1431 على شالي من ناميبيا، ويلتقي اليوم في الجولة الثانية فرج القطعاني مع جونتوس من ناميبيا وعمر فطيس يواجه فيكرام من زيمبابوي.

وفي بطولة الـ18 عاما فاز الليبي علي العير على الكيني عبدالحكيم نعيم، وفي الجولة الثانية يواجه العير نظيره المصري أحمد فؤاد.