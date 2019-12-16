السواعد يواجه الوحدة والطيران يلتقى النجمة في أواسط القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 16 ديسمبر 2019, 06:11 مساء
جانب من مسابقة الأواسط لكرة القدم في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد اليوم بملعب بنينا مع مباراتين في مسابقة أواسط كرة القدم ببنغازي، المباراة الأولى تجمع أواسط السواعد مع الوحدة بقيادة الحكم عماد أخريش، والمساعدين إسماعيل فرج وعبدالقادر بوجمة.

والمباراة الثانية تجمع بين أواسط الطيران مع فريق النجمة، بإدارة الحكم موسي العريبي بمساعدة وشعيب المجبري وسفيان علي.

وتقام غدًا، الثلاثاء، مباراتان أيضا، الأولى ستكون بين أواسط بنغازي الجديدة، مع فريق المروج، بإدارة الحكم عبدالباسط شهوب، بمساعدة محسن القديري ومحمد لطفي، والثانية ستكون بين أوسط الشمال يتبارى والنجوم بقيادة الحكم مصطفى الدرسي، وبمساعدة أحمد أشتيوي وأصيل الشيخي.

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