4 ليبيين في دورة مدربي الدراجات الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 16 ديسمبر 2019, 05:18 مساء
4 ليبيين في دورة مدربي الدراجات الأفريقية. (إنترنت)

أكد رئيس فرعي الدراجات بطرابلس مختار الشبلي، مشاركة أربعة من مدربي طرابلس في دورة المدربين بمدينة المنستير التونسية.

وأوضح الشبلي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المشاركين في الدورة هم فيصل الشامس ويوسف أبو القاسم وفتحي الطيب وعبدالعاطي العقربي.

وأشار الشبلي إلى أن الدورة يشرف عليها الاتحاد الأفريقي للدراجات وبرنامجها يتضمن العديد من المحاضرات، من بينها مبادئ التدريب والسلامة وتدريب المجموعات واكتشاف المواهب وعلم التشريح ووظائف الأعضاء والمكونات الأساسية، وخطة التدريب والرصد والاختيار والمدرب والرياضي والدراجات اللائقة، وفي اليوم الختامي ستجرى امتحانات للمشاركين.

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