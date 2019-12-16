20 لاعبا في «شطرنجية الفصول الأربعة»

جانب من منافسات الشطرنج الليبي. (إنترنت)

انطلقت بقاعة فيكتوريا بمنطقة الظهرة بطرابلس، بطولة الفصول الأربعة للشطرنج، التي تشرف عليها وتنظمها الجمعية الليبية للشطرنج، وهي بطولة معتمدة من الاتحاد العام، وبمشاركة 20 لاعبًا موزعين على ثلاثة مستويات.

المجموعة الأولى (A) والتي تشهد مشاركة ستة شطرنجيين يتصدرها اللاعبان منتصر أبومليانة، وطلعت زينهم بـ2.5 نقطة، لكل منهما، وثالث الترتيب مختار عمر بـ1.5 نقطة، ورابعًا جمال الرفاعي بـ1 نقطة، وبكسر التعادل فرج مهدية خامسا، وفى الترتيب السادس الشارف بنصف نقطة.

وفي الجوله الرابعة اليوم فرج مهدية يلتقي منتصر أبومليانة، ومختار عمر يتبارى وطلعت زينهم، وجمال الرفاعي يواجه علاء الدين الشارف.

المجموعة الثانية يتصدرها اللاعبان ميلاد الفيتوري وعبدالرحمن التير برصيد نقطتين لكل منهما، ويلاحقهما عبدالمطلب الزروق بـ1.5 نقطة، وثالثا عبدالحليم العربي بنقطة، ورابعا مفتاح لاغا بنقطة، وسادسا عبدالرحيم بشير بنصف نقطة، وسابعا محمد زينهم بنصف نقطة.

وفي الجولة الثالثة صالح عبدالسلام يلتقي عبدالرحيم بشير، وعبدالمطلب الزروق يتبارى ومفتاح لاغا، وعبدالرحمن التير يلتقي عبدالحليم العربي، ومحمد زينهم مع ميلاد الفيتوري.

وفي المجموعة الثالثة (c) ينفرد بصدارتها فيصل زقطة بنقطتين من جولتين وأقرب الملاحقين عماد بركة بـ1.5 نقطة، ومن خلفهما خمسة لاعبين برصيد نقطة واحدة، وهم عادل هنكه وعادل المشرقي وعبدالوارث التونسي ووليد أبوالنور وفيصل الواعر.

وفي الجولة الثالثة وليد الواعر يلتقي عادل هنكه، وفيصل زقطة مع عبدالوارث التونسي، وعادل المشرقي يواجه فيصل الواعر، ومعاذ أبوراوي يتبارى وعبدالعزيز أبوسنينة.