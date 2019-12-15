النصر يواجه «أف سي مصر» استعدادًا للكونفدرالية

جانب من مباراة النصر أمام دجوليبا المالي بالكونفيدرالية الأفريقية .(المركز الإعلامي)

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، نظيره فريق أف سي مصر أحد فرق الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة الرابعة مساء غدٍ الإثنين، في مباراة ودية، استعدادًا لفريق الفحامة لخوض المواجهة المهمة، والمرتقبة أمام فريق بيدفيست الجنوب أفريقي في الجولة الثالثة من مرحلة الذهاب من دوري المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.

ويستعد ممثل ليبيا لمواجهة بيدفيست الجنوب إفريقي، في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، والتي يسعي من خلالها رجال المدرب الوطني محمد الككلي لمصالحة جماهيره الليبية.

فيما يلتقيه في مصر، يوم 11 يناير المقبل، كما يلتقي دجوليبا المالي، في مالي، يوم 25 يناير، وستكون مواجهة حوريا كوناكري الغيني، في مصر، يوم 1 فبراير المقبل.

ويحتل النصر المركز الرابع في المجموعة الثانية برصد نقطة واحدة بعد أن خاض مباراتين تعادل في الأولي أمام دجوليبا المالي بهدف لكل فريق وخسر في كوناكري مباراته الثانية أمام حوريا بثلاثة أهداف نظيفة، ويتصدر حوريا ترتيب المجموعة برصيد أربعة نقاط وبفارق الأهداف يأتي الفريق المالي ثانياً ويحتل فريق بيدفيست الجنوب إفريقي المركز الثالث بنقطة واحدة.