فوزان وخسارة لمنتخب اليد في معسكره الثالث بتونس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 15 ديسمبر 2019, 10:49 مساء
منتخب ليبيا لكرة اليد (أرشيفية : الإنترنت)

قال الناطق الإعلامي للمنتخب الليبي لكرة اليد أرحومه سوط، إن منتخب «فرسان اليد» أنهى اليوم معسكره الثالث الذي تواصل لأسبوعين بمدينة نابل التونسية استعدادًا للبطولة الأفريقية الـ24، والتي ستنطلق بتونس في السادس عشر من شهر يناير المقبل، والمؤهلة إلى كأس العالم بمصر 2021.

وأوضح «سوط»، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المنتخب الوطني أجرى خلال المعسكر ثلاث مباريات ودية، فاز في اثنتين على الملعب النابلي بنتيجة 26 مقابل 14، كما فاز على نظيره بني خيار بنتيجة 30 مقابل 24، وفقد النتيجة أمام أولمبيك سليمان بنتيجة 20 مقابل 25.

وأضاف «سوط»، أن بعد فترة راحة لمدة أسبوع سيعود المنتخب للدخول في المعسكر الرابع والأخير بتونس في الفترة من 22 ديسمبر، ويتواصل حتى 14 يناير 2020، وسيخوض خلاله عدد من المباريات الودية مع عدد من الأنديه التونسية، أبرزها الترجي والنجم الساحلي ومع منتخبي المغرب والكونغو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ننشر نص حكم محكمة استئناف طرابلس في قضية «ضحايا سجن أبوسليم»
ليبيا
قصر الملك إدريس يتحول لمكتبة وطنية في مدينة درنة
ثقافة وفن
5 مواقع ليبية ضمن لائحة التراث الإسلامي العالمي
ثقافة وفن
جريدة «الوسط»: إردوغان يمهد لتدخل عسكري في ليبيا
ليبيا
كونتي: مذكرتا التفاهم بين «الوفاق» وتركيا «غير مقبولتين لنا.. وهناك لاعبون أجانب...
ليبيا
القيادة العامة تدعو إلى «عدم الزج بمدينة مصراتة في أتون» معركة طرابلس
ليبيا
داود أوغلو يطلق حزبا جديدا يعارض «عبادة الشخصية»
دولى
طقطق والورفلي في التشكيلة الأفريقية المثالية بدوري الأبطال والكونفيدرالية
رياضة محلية
كاركاتير خيري - بعيدا عن الموز .. كم تكلفتها!
كاريكاتير
في العدد 212 من جريدة «الوسط»: إردوغان يمهد لتدخل عسكري في ليبيا.. ولغز «جثث بني...
ليبيا
«محمد» و«فاطمة» أكثر أسماء المواليد تداولا في ليبيا للعام 2019
ليبيا
بلدية «سوق الجمعة» تستعين بالـ«جي بي إس» في جمع القمامة وتتلقى شكاوى المواطنين ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سوزان رايس تكشف كواليس قرار التدخل العسكري في ليبيا