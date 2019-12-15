فوزان وخسارة لمنتخب اليد في معسكره الثالث بتونس

منتخب ليبيا لكرة اليد (أرشيفية : الإنترنت)

قال الناطق الإعلامي للمنتخب الليبي لكرة اليد أرحومه سوط، إن منتخب «فرسان اليد» أنهى اليوم معسكره الثالث الذي تواصل لأسبوعين بمدينة نابل التونسية استعدادًا للبطولة الأفريقية الـ24، والتي ستنطلق بتونس في السادس عشر من شهر يناير المقبل، والمؤهلة إلى كأس العالم بمصر 2021.

وأوضح «سوط»، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المنتخب الوطني أجرى خلال المعسكر ثلاث مباريات ودية، فاز في اثنتين على الملعب النابلي بنتيجة 26 مقابل 14، كما فاز على نظيره بني خيار بنتيجة 30 مقابل 24، وفقد النتيجة أمام أولمبيك سليمان بنتيجة 20 مقابل 25.

وأضاف «سوط»، أن بعد فترة راحة لمدة أسبوع سيعود المنتخب للدخول في المعسكر الرابع والأخير بتونس في الفترة من 22 ديسمبر، ويتواصل حتى 14 يناير 2020، وسيخوض خلاله عدد من المباريات الودية مع عدد من الأنديه التونسية، أبرزها الترجي والنجم الساحلي ومع منتخبي المغرب والكونغو.