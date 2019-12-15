دورة لمدربي كرة القدم المحلية ببنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الأحد 15 ديسمبر 2019, 09:18 مساء
المدير الفني للاتحاد الليبي لكرة القدم محمد الشارف. (إنترنت)

تنظم الإدارة الفنية بالاتحاد الليبي لكرة القدم، برئاسة المدرب الوطني محمد الشارف، دورة لمدربي كرة القدم المحلية، من أجل الحصول على الرخصة (d).

وعلمت «بوابة الوسط»، أن الدورة تأتي ضمن برامج ونشاطات الإدارة الفنية بالاتحاد الليبي لكرة القدم، التي تهدف للرفع من كفاءة ومستوى المدرب المحلي والحرص على تأهيله لمواكبة الجديد في مجاله. 

وتقرر أن تنطلق الدورة بقاعة اتحادية حكام كرة القدم بالمدينة الرياضية ببنغازي، بداية من يوم 22 من شهر ديسمبر الجاري، وحتى 29 من الشهر نفسه بمشاركة اكثر من 40 مدربًا محليًا وسيتضمن برنامج الدورة محاضرات نظرية وعملية بمشاركة عدد من الخبراء والمحاضرين المحليين.

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