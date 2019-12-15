برنامج توعوي للاعبات المنتخبات الوطنية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 15 ديسمبر 2019, 08:30 مساء
اجتماع بين رئيس لجنة مكافحة المنشطات ,رئيس الاتحاد الرياضي النسائي. (إنترنت)

عُقد صباح اليوم بمقر اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات اجتماع بين دكتور محمد الفقيه رئيس اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات، وعواطف أبوشويشة رئيس الاتحاد الرياضي النسائي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على وضع آلية منظمة للشروع في برنامج التوعية والتثقيف في مجال مكافحة تعاطي المنشطات للاعبات المنتخبات الوطنية النسوية.

وحسب صفحة اللجنة الأولمبية الليبية، فإن بداية البرنامج التوعوي ستكون بمحاضرة حول آثار وأضرار المنشطات بمقر الأكاديمية الأولمبية نهاية هذا الشهر.

ويهدف البرنامج التثقيفي إلى نشر الوعي بين لاعبات وإداريات منتخباتنا الوطنية في ألعاب القوى وكرة الطاولة والكاراتيه وهي المنتخبات المتأهبة للمشاركة في دورة الألعاب العربية للأندية للسيدات خلال فبراير 2020.

ووأكد الدكتور محمد الفقيه، أن البرنامج سيسلط الضوء على كيفية الكشف عن المنشطات والتنويه عن قائمة المواد المحظورة الجديدة لعام 2020 الصادرة من الوكالة الدولية لمكافحة تعاطي المنشطات (وادا).

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