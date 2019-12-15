الرمال زوارة يمثلون ليبيا في البطولة الأفريقية للألواح الشراعية

بعثة المنتخب الوطني للألواح الشراعية. (أرشيفية : إنترنت)

غادرت صباح أمس السبت بعثة المنتخب الوطني للألواح الشراعية إلى جزيرة جربة التونسية للمشاركة في فاعليات البطولة الأفريقية للألواح الشراعية 2019، التي ستقام خلال الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر الجاري.

وحسب صحيفة الرياضة بزوارة، فإن المنتخب الوطني سيمثله في هذه البطولة أربعة رياضيين من نادي الرمال للشراع والألعاب البحرية زوارة حيث سيشارك الرياضي أيوب يوسف عشيني في فئة السباق المفتوح، والرياضي عبد الرؤوف رمضان العطوشي في فئة 19 سنة، والرياضي هانيبال نجمي الهاميسي في فئة 17 سنة، والرياضي محمد حسين عشيني في فئة 15 سنة.

فيما يشرف على تدريبات المنتخب المدرب الوطني الدكتور أحمد حسنين ويساعده المدرب الوطني ألياسع طارق جرافة إلى جانب إداري المنتخب عبدالرحمن المسخوط ورئيس اللجنة الفنية للشراع والألعاب البحرية أحمد غيضان.