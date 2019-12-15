ثلاثي ليبي في أفريقية الشطرنج بناميبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 15 ديسمبر 2019, 08:10 مساء
جانب من منافسات الشطرنج الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق الأحد بدولة ناميبيا بطولة أفريقيا في الشطرنج للفئات السنية (-8 ،10 ،12 ، 14 ،16 ،18، 20 عامًا) بمشاركة دول ليبيا ومصر والجزائر وكينيا ومدغشقر وجنوب أفريقيا وناميبيا وبتسوانا وزامبيا وأنغولا ونيجيريا.

وحسب الموقع الرسمي للبطولة فأن ليبيا تشارك بثلاثة لاعبين في فئة 10 سنوات بالاعبين عمر فطيس وفرج القطعاني وتشهد هذه الفئة مشاركة 28 لاعبًا من بينهم ثمانية لاعبين فقط يحملون تصنيفًا دوليًا أبرزهم المصري ميشيل كيفين 1438، ويليه الليبي عمر فطيس 1438 ويأتي الليبي فرج القطعاني 1434 رابعًا. 

كما يشارك الليبي علي العر تصنيف 2032 في منافسات 18 عامًا، والتي تشهد مشاركة 23 لاعبًا من بينهم 18 مصنفًا أبرزهم المدغشقري دانيال 2212 والأنغولي فيليب 2048 والليبي علي العر 2032.

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