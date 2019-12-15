الطرمال: أسعى للاهتمام بالرياضيين القدامى في كل الألعاب

رئيس جمعية قدامى الرياضيين بمدينة زوراة علي الطرمال. (إنترنت)

أعلن رئيس جمعية قدامى الرياضيين بمدينة زوراة، علي الطرمال، عزم الجمعية الاهتمام بالرياضيين القدامى بالمدينة وفي كل الألعاب.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «بعد أن تم اختياري وتزكيتي لتولي هذا الموقع أطمح لتفعيله والاستفادة من تجارب جمعية الرياضيين على مستوى ليبيا في تطوير البرامج الاجتماعية بشكل خاص، حيث يحتاج القدامى ممن أعطوا للرياضة خاصة للاهتمام بالجانب الاجتماعي وأن الجمعية منفتحة على الجميع وللجميع».

ويعد علي الطرمال إحدى الشخصيات المعروفة بالرياضة الليبية، وسبق له تولي منصب رئيس نادي الجزيرة بزوارة، وأحد قيادات الاتحاد الرياضي العسكري سابقًا، وعمل في لجان كرة القدم داخل الصالات لعدة سنوات.