الأمطار تؤجل 3 مباريات في آمال القدم ببنغازي

جانب من مسابقة براعم كرة القدم في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

أكد أمين عام الاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي، فوزي الدالي، أن ثلاث مباريات فى مسابقة الآمال لكرة القدم ببنغازي، تم تأجيلهم بسبب غزارة الأمطار.

وأوضح الدالي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المباريات التي تم تأجيلها هي مباراة الشمال والنجمة، والتحدي أمام استارز، والسواعد والأنوار.

وأشار إلى أن أربع مباريات أُقيمت فقط، أسفرت على النتائج التالية

فوز الأخضر على النجوم بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف واحد، وفاز النصر على الرجمة بسبعة أهداف مقابل هدف، وفوز قاريونس على التعاون بهدفين مقابل هدف واحد، كما فاز فريق آمال الصداقة على السد بهدفين مقابل هدف واحد.