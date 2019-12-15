فطيس يستعد لبطولة أفريقيا للشطرنج بويندهوك

لاعب الشطرنج الليبي عمر فطيس. (أرشيفية : إنترنت)

يستعد شطرنجي نادي الجزيرة زوارة عمرو صلاح فطيس، للمشاركة مع المنتخب الوطني للشطرنج في بطولة أفريقيا للفئات السنية التي ستقام بالعاصمة الناميبية ويندهوك، خلال الفترة من 14 إلى 22 ديسمبر الجاري.

وعلمت «بوابة الوسط» أن اللاعب الليبي سيشارك في هذه البطولة ضمن فئة العشر سنوات، وإليكم أبرز مشاركات وإنجازات فطيس الخارجية، حسب صحيفة زوارة الرياضية:-

حصل فطيس على العديد من الألقاب ومن بينها الترتيب الثاني مكرر في بطولة العرب تحت سن 8 سنوات التي أقيمت في الإمارات سنة 2017، كما احتل الترتيب الثالث في بطولة العرب تحت سن 10 سنوات التي أقيمت في تونس سنة 2018.

وحل فطيس في المركز الأول في بطولة المنستير الدولية تحت سن 10 سنوات سنة 2018، والترتيب الثاني في البطولة العربية تحت سن 10 سنوات التي أقيمت بالأردن سنة 2019.

كما يذكر أن فطيس تحصل على بطولة ليبيا عدة مرات إلى جانب مجموعة من البطولات الودية.