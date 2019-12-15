القنطري: أرغب في إحداث نقلة للمنشآت الرياضية

رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القنطري. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني، بشير القنطري، أن الهيئة ورغم الميزانية البسيطة التي تم تخصيصها لصيانة وبناء المنشآت الرياضية إلا أن هناك رغبة في إحدث نقلة في هذه المنشآت على مستوى ليبيا.

وأوضح بشير القنطري، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن العمل يشمل إنشاء بيوت شباب وأحواض سباحة ومضامير ألعاب قوى.

وقال القنطري إن الميزانية بلغت 60 مليون دينار، مؤكدًا وجود تركيز خاص على الاهتمام بالبنية التحتية بالجنوب، التي تعاني الإهمال منذ سنوات، وهي متهالكة وستشهد قريبا نقلة جيدة.