بالصور: ختام ناجح لبطولة زوجي التنس بطرابلس

صور من حفل ختام البطولة. (تصوير أمحمد اللموشي)

اختتمت مساء أمس السبت بطولة طرابلس الأولى للتنس الأرضي (زوجي)، بحضور رئيس اتحاد طرابلس للتنس والإسكواش، علي قشوط، وأعضاء الاتحاد.

وتوج في فئة الـ8 سنوات كل من اللاعب مطر المنتصر واللاعب مالك فلفل في المركز الأول، وكل من اللاعبتين أرجوان رفيق ومنى عاشور، في المركز الثاني.

وفي فئة الـ10 سنوات توج كل من اللاعب أحمد رفيق واللاعب عبيدة السوكني بحصولهم على الترتيب الأول، وتحصل على الترتيب الثاني كل من اللاعب بحر المنتصر واللاعب محمد الجبو.

وفي فئة الـ14 والـ12 سنة، توج كل من اللاعب عبدالرحمن أبوقصيعة واللاعب إبراهيم الشتيوي وحصولهم على الترتيب الأول، والترتيب الثاني جاء للاعب محمود شحاتة واللاعب عبدالنور الوحيدي، والترتيب الثالث لعبد الرؤوف أبوقصيعة واللاعب مؤنس شحاتة.

وفي ختام المنافسات أقيم حفل تتويج للمتفوقين بحضور رئيس اتحاد طرابلس للتنس والإسكواش، علي قشوط، الذي ألقى كلمه قصيرة حيا فيها الرياضيين المشاركين، ورحب بكل الحاضرين والمشاركين بهذه البطولة من كافة مراكز التدريب لكرة المضرب بطرابلس، وهنأ المتوجين بالبطولة متمنيا لمن لم يحالفهم الحظ التوفيق في قادم البطولات.

كما أشاد بحسن تنظيم البطولة من قبل اللجان الفنية المشرفة شاكرا كل من ساهم في إنجاح البطولة وبالأخص الجهات الإعلامية والإعلاميين الذين واكبوا هذه البطولة منها «بوابة الوسط» وقناة ليبيا الرياضية والإعلامي محمد ترفاس.