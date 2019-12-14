إقامة 11 مباراة ضمن دوري براعم بنغازي

تتواصل مسابقات الفئات السنية التي يشرف عليها وينظمها الاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي، إذ أُقيمت 11 مباراة، ضمن مباريات مسابقة البراعم في أسبوعها السابع عشر، اهتزت فيها الشباك 40 مرة بمعدل يقترب من 3.6 هدف في كل مباراة.

وخلال هذه المباريات تعادل التحدي والنصر، «2-2»، وفاز الهلال على الهدف «3-1» والسد على الشمال «2-0»، والنجوم على ستارز «2-0»، وخالد بن الوليد على الطيران «5-2»، وقاريونس على النجم الساحلي «3-2»، والحرية على الوحدة «3-0»، وأطلس على السواعد «1-0»، والسلفيوم على المختار «2-1»، والأخضر على التعاون «3-2»، والمروج على النجمة «3-1».

ومن المقرر إقامة ثماني مباريات اليوم السبت، في مسابقة الآمال لكرة القدم ببنغازي، حيث يستضيف آمال التحدي فريق استارز، وآمال النصر يستضيف الرجمة، وبراعم الشمال يتبارى مع النجمة، ويلتقي براعم السد مع الصداقة، وبراعم السواعد مع الأنوار.