طقطق والورفلي في التشكيلة الأفريقية المثالية بدوري الأبطال والكونفيدرالية

نجح عدد من اللاعبين الليبيين المحترفين في أن يقدموا أداء مميزا في الملاعب العربية التي يلعبون بها، وكان أبرز المحترفين الدولي الليبي مفتاح طقطق، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، الذي استطاع بمجهوداته أن يحجز مكانا ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثانية ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، التي لم تشهد وجود أي لاعب من لاعبي فريق النصر، ممثل الكرة الليبية بالبطولة، وذلك بعد الأداء الذي قدمه رفقة فريقه المصري بالفوز على نظيره رينجرز النيجيري بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما، الأحد، في إطار منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، وأسهم في صناعة الهدف الأول لفريقه، بالإضافة إلى إحرازه الهدف الثالث لفريقه خلال المباراة.

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ويقدم طقطق مستويات مميزة مع فريق المصري البورسعيدي، بمختلف البطولات المحلية والقارية، وبات أحد الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها إيهاب جلال المدير الفني للمصري خلال مختلف المسابقات.

كما حل نجم المنتخب الوطني، سند الورفلي، المحترف في صفوف الرجاء البيضاوي المغربي، على رأس التشكيلة المثالية، للجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال الأفريقي، التي أقيمت على مدى يومي الجمعة والسبت الماضيين، نظرا للمستوى المتميز الذي قدمه مع فريقه أمام مضيفه فريق فيتا كلوب الكونغولي، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وانتهت بفوز الرجاء بهدف دون رد، وشارك محترفنا سند الورفلي في التشكيلة الأساسية لفريقه، وأسهم مع زملائه في الحفاظ على نظافة الشباك واقتناص ثلاث نقاط ثمينة.

كما ركزت «الوسط» مع أبرز وأهم ما قدمه محترفونا مع فرقهم، حيث شارك لاعبنا الدولي علي معتوق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الملعب، في تخطي فريقه عقبة الصفاقسي بالفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين، الأحد، ضمن الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري التونسي، ويصعد للمربع الذهبي، وشارك معتوق مع فريق الملعب بشكل أساسي طوال شوطي المباراة، وقدم اللاعب مردودا مميزا.

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وشارك المحترف الليبي زكريا الهريش، نجم اتحاد طنجة المغربي، في فوز فريقه على نظيره رجاء بني ملال بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المغربي، وشارك لاعبنا الدولي أساسيا مع فريق اتحاد طنجة منذ بداية المباراة، واستبدل اللاعب في الدقيقة 59 من زمن المباراة التي قدم خلالها أداء مميزا.

بينما تألق لاعب المنتخب الليبي بدر حسن، في فوز فريقه الباطن على نظيره فريق الخليج، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما السبت، والمؤجلة من منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم، وشهدت المباراة مشاركة بدر حسن الذي دخل التشكيلة الأساسية لفريقه ولعب اللقاء بالكامل، وقدم مستوى جيدا، وقاد وسط ملعب الباطن بشكل مميز ليسهم بقوة في فوز فريقه وتقدمه في جدول المسابقة.

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وأسهم الدولي الليبي حمدو الهوني، في فوز فريقه الترجي التونسي، على ضيفه فريق شبيبة القبائل الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، الجمعة، على ملعب رادس الأولمبي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وشهدت المباراة مشاركة «الهوني» في التشكيلة الأساسية لفريق باب سويقة وقدم أداء جيدا، وذلك قبل خروجه في الدقيقة 89 ونزول محمد علي بن رمضان بدلا منه.