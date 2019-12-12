تعرف إلى حكام ومباريات براعم وآمال القدم ببنغازي

جانب من مسابقة براعم كرة القدم في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

كشف الاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي عن مباريات وحكام الأسبوع لمسابقتي الفئات السنية (براعم وآمال)، وسيكون غدًا الجمعة الموعد مع 11 مباراة للبراعم.

براعم التحدي يستضيف النصر بقيادة الحكم نصيب الهواري، والمساعدين مروان فرج وباسم البرعصي، وعلى ملعب النادي بنغازي الجديدة سيتبارى براعم الهدف والهلال بقيادة الحكم بشير السوسي والمساعدين شعيب المجبري وربيع الشوشان.

وعلى ملعب نادي النصر سيلتقي براعم إستارز مع النجوم بإدارة الحكم إبراهيم البرعصي والمساعدين أحمد أشتيوي وصدام بن صريتي، وعلى ملعب بنينا براعم الطيران يلتقي خالد بن الوليد بإدارة الحكم محمد القطراني والمساعدين عبدالله الشكري وعصام أشتيوي.

ويواجه براعم قار يونس نظيره التحدي، بإدارة الحكم محمد الجلالي بمساعدة هشام أشتيوي وعلي البركي والمروج، يستضيف براعم النجمة بإدارة الحكم أحمد البوعيشي والمساعدين إسماعيل شنبه وأبوبكر القطعاني.

وعلى ملعب بنينا سيجمع اللقاء براعم التعاون مع الأخضر بقيادة الحكم حسين العبيدي وبمساعدة محسن القديري ومحمد رزق، وعلى ملعب بنغازي الجديدة سيتبارى براعم السواعد وأطلس بإدارة الحكم مصطفى الدرسي، والمساعدين سفيان علي وخالد سعد.

ويلتقي براعم الوحدة مع الحرية، بإدارة الحكم عبدالله مازق والمساعدين منير الزلاوي ورحب الهواري، وبراعم السلفيوم يلتقي المختار بإدارة الحكم محمد العفاس والمساعدين أحمد ضيف وأحمد القزيري.

والسبت سيكون الموعد مع ثماني مباريات في مسابقة الآمال، حيث يستضيف التحدي نظيره إستارز، بإدارة الحكم إبراهيم البرعصي وبمساعدة أحمد أشتيوي وصدام بن صريتي.

ويستضيف آمال النصر نظيره الرحمة بإدارة الحكم منذر العبيدي والمساعدين سالم المراكبي وأصيل الشيخي، وآمال التعاون يلتقي قار يونس بإدارة الحكم محمد يونس والمساعدين منير الزلاوي والعربي مفتاح وبراعم الأخضر يلتقي النجوم بإدارة الحكم موسى العريبي والمساعدين ربيع الشوشان وعلي البركي.

ويلتقي براعم الشمال يتباري والنجمة بإدارة الحكم مفتاح الفارسي، بمساعدة أحمد صيف ومعاد البرغثي، والطيران يلتقي المروج بإدارة الحكم نصيب الهواري بمساعدة شعيب المجبري وباسم البرعصي.

ويلتقي براعم السد مع الصداقة، بإدارة الحكم عبدالباسط شهوب والمساعدين محسن القديري وعصام أشتيوي، وبراعم السواعد مع الأنوار بإدارة الحكم محمد المجبري والمساعدين عبدالله الشكري ومحمد رزق.