26 لاعبًا في «شطرنجية الفصول الأربعة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 12 ديسمبر 2019, 05:22 مساء
جانب من منافسات الشطرنج الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الجمعية الليبية للشطرنج، ومدير بطولة الفصول الأربعة أحمد شراطة، أن البطولة ستقام بفندق فيكتوريا بمنطقة الظهرة بطرابلس، بمشاركة 26 لاعبًا مصنفا، بداية من السبت المقبل.

وأوضح شراطة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن البطولة تتواصل لمدة ثمانية أيام، مضيفًا أن البطولة مصنفة دوليا ومعتمدة من الاتحاد الليبي للشطرنج وزمن المباراة 90 دقيقة مع إضافة 30 ثانية.

وحذر رئيس الجمعية الليبية للشطرنج، في تصريحه المشاركين من استخدام أو الاحتفاظ بأي وسيلة إلكترونية خلال منافسات البطولة. 

يشار إلى أن بطولة الفصول الأربعة للشطرنج يتولى إدارتها أحمد شراطة، والحكم الرئيس دولي سعيد زبيدة، ونائبه الحكم سراج رمضان بركة، وكلف خالد فرنكه بالعلاقات العامة للبطولة.

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