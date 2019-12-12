كاراتيه الجمارك في الدوري العالمي بإيطاليا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 12 ديسمبر 2019, 04:27 مساء
منافسات سابقة في الكاراتيه (أرشيفية : الإنترنت)

يخوض نادي اتحاد الجمارك الرياضي، تجربة جديدة على الصعيد الدولي بمشاركته في «بطولة الدوري العالمي للشباب والناشئين» في مدينة «فينيسيا» الإيطالية بمشاركة أكثر من 3180 لاعبًا و727 فريقًا.

وحسب صفحة الاتحاد الفرعي للكاراتيه على «فيسبوك»، فإن عملية الميزان ستجري اليوم الخميس، وستنطلق المنافسات بداية من غد الجمعة، وتستمر لثلاثة أيام.

ويترأس بعثة نادي الجمارك الليبي في هذا المحفل الدولي عضو مجلس إدارته شعبان مهارة، ويضم اللاعبين مؤيد سويسي ومحمد الشعافي ومحمد فرحات وعبدالرحمن كريمة ووسام زويليمة وهمام القزلة وبشير عبدالرزاق الدويبي ومحمد رمضان فرحات، والمدرب يوسف المزلع.

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