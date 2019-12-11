اجتماع لعمومية الاتحاد الليبي للرياضات الجوية في يناير

أكد رئيس الاتحاد الليبي للرياضات الجوية، علي احنيش، أن اجتماع الجمعية العمومية للرياضات الجوية، سيعقد في مدينة بنغازي في الرابع من شهر يناير العام 2020.

وأضاف احنيش، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أنه تم توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور هذا الاجتماع؛ لمناقشة بنود جدول الأعمال المتضمن العديد من البنود.

وأوضح احنيش أنه سيتم خلال الاجتماع مراجعة الميزانية السابقة والميزانية التقديرية للموسم المقبل 2020، وعرض نشاط الاتحاد العام السابق واعتماد البطولة الدولية 2020، واعتماد عضوية الأندية الجديدة وبند ما يستجد من أعمال.

وقال في تصريحه إنه ستكون هناك بطولة دولية في منطقة البردي بطبرق خلال الموسم الرياضي المقبل، وإنه سوف يتم تحديد موعدها خلال اجتماع الجمعيه العمومية.

يشارإلى أن هناك اتحادين للعبة اتحاد رئيسه الكابتن علي احنيش، ولديه العديد من الأندية، واتحاد آخر رئيسه لؤي الجطيلي، ولديه عدد من الأندية الأخرى.