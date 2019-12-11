لجنة من الـ«فيفا» تفاجئ ليبيا بزيارة سرية

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). (أرشيفية : إنترنت)

أجرت لجنة فنية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) زيارة سرية إلى ليبيا، خلال الأسبوع الماضي، لم يتم الإفصاح عنها للإعلام بناءً على طلب اللجنة، المكونة من عضوين يحملان الجنسية الإنجليزية وكان الهدف من الزيارة الاطلاع على عمل الاتحادات الأهلية التي تتبع الاتحاد الدولى.

وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد الليبي لكرة القدم محمد الكوني، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، إن اللجنة طلبت عديد الملفات، من بينها ملفات الإجراءات المالية وكيف تمت عمليات الصرف وأوجه الصرف والهيكلة الإدارية للاتحاد وقوائم اللاعبين وأمورهم الإدارية وبطاقات اللاعبين ولجنة القيد والمسابقات وعقود اللاعبين المحترفين ولجنة الحكام، وحتى تقارير حكام اللعبة، وأن عملية التدقيق في كل الملفات تمت بصورة عشوائية.

وأوضح الكوني أن إدارة الاتحادات وفرت جميع متطلبات اللجنة ووضعت أمامها كل الملفات المطلوبة وأمورها الإدارية والإجراءات التي قامت بها وفقًا للوائح والقوانين.

وأضاف الكوني أن لجنة «الفيفا» حرصت على أن تكون الزيارة سرية وبعيدة عن الإعلام، مشيرًا إلى أن الزيارة استمرت لمدة يومين.

وعن نتائج هذه الزيارة كشف الكوني أن اللجنة لم تفصح عن شىء وأن نتائج هذه الزيارة سيتم الكشف عنها خلال التقرير الذي سيقدم للاتحاد الدولي.