خوليو فيرنانديز يتحدث عن استعادة أمجاد المنتخب الوطني في كرة الصالات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 ديسمبر 2019, 07:11 مساء
الإسباني خوليو فيرنانديز، المدرب الجديد للمنتخب الوطني الليبي لكرة القدم داخل الصالات. (إنترنت)

تحدث الإسباني خوليو فيرنانديز، المدرب الجديد للمنتخب الوطني الليبي لكرة القدم داخل الصالات، عن توليه قيادة «فرسان الصالات»، خلال الفترة المقبلة. 

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم، برئاسة عبدالحكيم الشلماني، أعلن التعاقد بشكل رسمي، أمس الثلاثاء، مع المدرب الإسباني خوليو فيرنانديز، لقيادة المنتخب الوطني داخل الصالات، في نهائيات بطولة أمم أفريقيا التي ستقام بالمغرب خلال الفترة من 28 يناير إلى 8 فبراير من العام المقبل.

وقال فيرنانديز، في تصريحات تلفزيوينة إلى قناة «218»، إن المنتخب الليبي داخل الصالات صاحب تاريخ كبير في اللعبة، وأنه يرغب في استعادة أمجاد منتخب ليبيا في كرة الصالات الذي فاز ببطولات أفريقيا وترشح لكأس العالم، وفقًا لموقع «ريميسا».

وعن مجموعة فرسان الصالات في البطولة الأفريقية، أوضح: «أعتقد أن المجموعة صعبة ولكن المنتخب الليبي قادر على مواجهة تلك الصعوبات والترشح لدور المجموعات واللعب على الكأس»، وذلك بعدما أوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة التي تضم منتخبات المغرب، مستضيف البطولة، غينيا الاستوائية وجنوب أفريقيا.

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