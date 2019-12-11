بنغازي تستضيف بطولة الراحل محمد مخلوف الدولية الأولى للقوة البدنية

الدكتور خالد مخلوف الحكم الدولي في القوة البدنية (أرشيفية : الإنترنت)

يحتفل مساء الجمعة المقبل بمجمع الراحل سليمان الضراط بالمدينة الرياضية ببنغازي تحت إشراف الاتحاد الليبي لرياضة القوة البدنية بافتتاح بطولة الراحل محمد مخلوف الدولية في نسختها الأولى التي ستتواصل على مدى يومين متتاليين بمشاركة ثمانية منتخبات، وهي ليبيا ومصر وتونس والمغرب وسورية وفلسطين وبنين وساحل العاج.

وينتظر أن تشهد البطولة مشاركة قرابة 70 رياضيا دوليا يمثلون مختلف الفئات والأوزان، وتم تكليف المهندس فتحي الجالي برئاسة لجنة التنظيم العليا للبطولة.

وأوضح الدكتور خالد مخلوف الحكم الدولي الشهير وعضو اللجنة الفنية للبطولة في تصريحات صحفية خاصة إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء أنه بداية من غد الخميس سيبدأ وصول الوفود والمنتخبات المشاركة إلى مدينة بنغازي، كما سيصل رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة المغربي السيد مأمون لحضور منافسات البطولة التي تقام تكريما ووفاء لمؤسس اللعبة الراحل الكبير البطل العالمي محمد مخلوف.

وستفتتح البطولة بإقامة مؤتمر صحفي واجتماع فني للبطولة مساء الخميس سيعقد بنادى الهلال الراعي الذهبي للحدث الدولي الكبير، حيث تعد ليبيا الأولى عربيا وأفريقيا في رياضة القوة البدنية طوال السنوات الطويلة الماضية، كما حقق أبطال هذه الرياضة إنجازات ونجاحات دولية باهرة كان آخرها تتويجه ببطولة أمم أفريقيا التي أقيمت مؤخرا بجنوب أفريقيا وحقق خلالها أبطال ليبيا قلائد ذهبية وفضية وحطموا أرقاما قياسية عالمية في مختلف الأوزان.

البطل الراحل محمد مخلوف في إحدى جولاته (أرشيفية : الإنترنت)