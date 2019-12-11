حدث في مثل هذا الشهر.. الأهلي بنغازي والنصر وصيفان لشمال أفريقيا

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الأربعاء 11 ديسمبر 2019, 02:19 مساء
فريق الكرة الأول بنادي الأهلي بنغازي العام 2009 (أرشيفية : الإنترنت)

في مثل هذا الشهر ديسمبر العام 2009 شارك فريق الأهلي بنغازي لأول مرة في تاريخه ممثلا لكرة القدم الليبية في بطولة كأس شمال أفريقيا للأندية الفائزة بالكأس.

استهل الفريق مشواره بإقصائه فريق الجيش الملكي المغربي، عقب تعادله سلبيا في لقاء الذهاب بالرباط، وفوزه في لقاء الإياب بهدف أحرزه هدافه سمير الوهج، ليتأهل لخوض المباراة النهائية التي واجه خلالها فريق النادي الصفاقسي التونسي.

دار لقاء الذهاب النهائي الأول ببنغازي في الحادي عشر من شهر ديسمبر العام 2009، وأسفر عن تعادل الفريقين بهدف أحرزه عبدالرحمن العمامي، بينما اكتمل النهائي الثاني إيابا بملعب الطيب مهيري بصفاقس بتاريخ 20 من شهر ديسمبر 2009 بالتعادل السلبي، ليكتفي فريق الأهلي بنغازي بلقب وصيف بطل أندية شمال أفريقيا والقلادة الفضية، بينما يتوج النادي الرياضي الصفاقسي التونسي باللقب المغاربي.  

رحلة النصر
وفي مثل هذا الشهر أيضا من شهر ديسمبر العام 2010 حظي فريق النصر بتمثيل كرة القدم الليبية لأول مرة في تاريخه في منافسات نفس البطولة كأس شمال أفريقيا للأندية الفائزة بالكأس، بعد أشهر قليلة من تتويجه ببطولة كأس ليبيا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، على حساب مستضيفه فريق المدينة بملعب طرابلس الدولي بهدفين لهدف.

بدأت مشاركة فريق النصر الأولى في بطولة شمال أفريقيا عندما التقى في أولى مبارياته مع فريق الجيش الملكي بطل المغرب، حيث فقد فريق النصر لقاء الذهاب الأول بملعب الرباط بهدفين لهدف أحرزه لاعبه أنيس زغب.

وفي لقاء العودة بملعب شهداء بنينا ببنغازي، وأمام جماهيره الحاشدة الوفية، نجح فريق النصر في تسجيل انتصار مستحق بهدفين لصفر أحرزهما كل من سعد الزياني وأحمد عبدالقادر، ليتأهل الفريق لخوض المباراة النهائية أمام بطل الجزائر فريق وفاق سطيف الجزائري.

أقيم اللقاء النهائي الأول بملعب شهداء بنينا في التاسع من شهر ديسمبر من العام 2010، وفقد فريق النصر نتيجة مباراة الذهاب بثلاثة أهداف لهدف أحرزه لاعبه أحمد عبدالقادر.

وفي اللقاء النهائي الثاني الذي أقيم بملعب مدينة سطيف الجزائرية يوم 21 من شهر ديسمبر العام 2010، عاد الفريق الجزائري ليسجل فوزه الثاني ولكن بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، أحرزهما كل من أنيس زغب والمحترف النيجيري إيفوسا، ليكتفي فريق النصر بإحراز القلادة الفضية ولقب وصيف البطل، في أول وآخر ظهور له في بطولة شمال أفريقيا على صعيد الأندية المغاربية.

فريق الكرة الأول بنادي النصر العام 2010 (أرشيفية : الإنترنت)
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