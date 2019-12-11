أبوجندية يترأس وفد ليبيا في عربية الأثقال بالأردن

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 11 ديسمبر 2019, 11:52 صباحا
جانب من منافسات رفع الأثقال بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

كشف رئيس الاتحاد الليبي لرفع الأثقال، منار الدين الشلي، لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء قرارا بتشكيل وفد ليبيا المشارك في بطولة العرب للأثقال بالأردن برئاسة سعيد حامد أبوجندية والإداري الصديق، والرباعين عبدالله أبوشيحة وإسلام عبدالباسط والحكام الدوليين ميلاد عقيلة ويونس المستيري ونجوى ناجي.

يذكر أن بطولة الأثقال العربية ستنطلق غدا الخميس، وتتواصل لمدة خمسة أيام بمشاركة رباعين من ليبيا والأردن والسعودية والمغرب والبحرين والجزائر والسودان وجزر القمر واليمن وعمان والكويت والإمارات والعراق وسورية وفلسطين ولبنان.

وعلى هامش البطولة ستجرى انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي واللجان التابعة له، وسيمثل ليبيا في الاجتماعات عضو الاتحاد العام أسامة قناو، كما دفعت ليبيا بأمين عام الاتحاد عبدالمنعم سوف الجين لمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للأثقال.

قرار اتحاد رفع الأثقال الليبي (إنترنت)
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