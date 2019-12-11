16 لاعبا في انتظار الإسباني قبل بطولة أفريقيا لكرة الصالات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 11 ديسمبر 2019, 11:29 صباحا
منتخب ليبيا لكرة القدم داخل الصالات (أرشيفية : الإنترنت)


وجه الاتحاد الليبي لكرة القدم الدعوة إلى 16 لاعبا للانضمام إلى منتخب ليبيا لكرة القدم داخل الصالات، الذي سيدخل في معسكر خارجي بالمغرب لمدة أسبوعين استعدادا لنهائيات بطولة أفريقيا.

البطولة تستضيفها المغرب بداية من 26 يناير المقبل، واللاعبون هم: فاتح مسعود (الاتحاد)، ورمزي الشريف (النصر)، وعبدالرحمن عبدالله (السويحلي)، ومحمد أرحومة (الاتحاد)، ومحمد أبوراس (الترسانة)، ومحمد زريق (أساريا)، ومحمد الغائب (الاتحاد)، وحسام الورفلي (الاتحاد).

أيضا ضمت القائمة إبراهيم المهمل (السويحلي)، ورضا المغربي (النصر)، وأدهم التومي (الشط)، وعبدالحكيم الشركسية (السويحلي)، وفاضل زكي (الاتحاد)، وحمدي الشوين (السويحلي)، وعلي الشوشان (أبوسليم)، وأحمد عبدالحفيظ، المحترف في أياكس تطوان المغربي، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة الليبي عبر «فيسبوك».  

يشار إلى أن الاتحاد الليبي لكرة القدم تعاقد، أمس الثلاثاء، مع الإسباني خوليو فرنانديز، ليتولى الإشراف على المنتخب في نهائيات أفريقيا المقبلة خلفا للمدرب الوطني عبدالباسط النعاس، الذي أشرف على الإعداد البدني العام والخاص، وتمكن من التأهل لنهائيات أفريقيا بعد فوزه على الجزائر ذهابا وإيابا.

قائمة منتخب ليبيا للصالات (المركز الإعلامي)
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