الأهلي بنغازي يلتقي شباب الجبل والهلال يواجه التحدي في أواسط القدم

جانب من مسابقة الأواسط لكرة القدم في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد، اليوم الأربعاء، على ملعب بنينا ببنغازي مع مباراتين في مسابقة أواسط أندية الممتاز والدرجة الأولى لكرة القدم، وتجمع المباراة الأولى أواسط الأهلي بنغازي مع شباب الجبل بإدارة الحكم محمد المجبري والمساعدين محسن القديري ومحمد لطفي والحكم الرابع حسن العبيدي والمراقب بوفاخرة رمضان.

تعقبها مباراة أواسط التحدي والهلال بإدارة الحكم الدولي عبدالباسط شهوب والمساعدين فتحي الجيلاني وربيع الشوشان والحكم الرابع محمد نبوس والمراقب المبروك الفارسي.

ويقام غدا الخميس مباراتان، الأولى تجمع أواسط الصداقة مع الأنوار بإدارة الحكم محمد العفاس والمساعدين عبدالله الشكري ومنير الزلاوي والحكم الرابع إبراهيم البرعصي.

أما المباراة الثانية فتجمع أواسط النصر مع الأخضر بإدارة الحكم محمد الشلماني والمساعدين عبدالعاطي العبد ومحمد بلعم والحكم الرابع حسين الكوافي والمراقب جمعه الخمسي.

وتعادل النجمة والنجوم أمس الثلاثاء دون أهداف، بينما تعادل السد مع بنغازي الجديدة بهدف لمثله، وفاز المروج على الشمال بخماسية نظيفة والوحدة على الطيران (3/1).