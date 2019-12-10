تأكيدا لخبر «بوابة الوسط».. اتحاد الكرة يتعاقد مع الإسباني خوليو لقيادة منتخب الصالات

اتحاد الكرة يتعاقد مع الإسباني خوليو لقيادة منتخب الصالات. (المكتب الإعلامي)

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، برئاسة عبدالحكيم الشلماني، عن التعاقد بشكل رسمي، مساء اليوم الثلاثاء، مع المدرب الإسباني خوليو فيرنانديز، لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات، في نهائيات بطولة أمم أفريقيا التي ستقام بالمغرب خلال الفترة من 28 يناير إلى 8 فبراير من العام المقبل.

وذكر الاتحاد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المدرب الإسباني الجديد سوف يتسلم مهام عمله بداية من المعسكر التدريبي الذي سيقيمه المنتخب بمدينة القنيطرة المغربية بداية من يوم الأربعاء المقبل، الذي سيتواصل لمدة أسبوعين.

وكانت «بوابة الوسط» أكدت في خبر حصري لها في 23 نوفمبر الماضي، أن اتحاد الكرة يتفاوض مع مدرب إسباني لمنتخب الكرة الخماسية داخل الصالات تمهيدًا للمرحلة المقبلة خلفًا للمدرب الوطني عبد الباسط النعاس، الذي رفض أن يكون مساعدًا للمدرب الجديد. (للتفاصيل)