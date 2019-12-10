فوز المروج والوحدة في أواسط كرة القدم

جانب من مباراة أواسط كرة القدم ببنغازي. (أرشيفية : إنترنت)

جرت اليوم بملعب بنينا مباراتان في مسابقة أواسط الممتاز والدرجة الأولى لكرة القدم، انتهت الأولى بفوز المروج على الشمال بخمسة أهداف دون رد، وفي الثانية فاز أواسط الوحدة على الطيران بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويتجدد غدًا الأربعاء الموعد مع مباراتين الأولى تجمع أواسط الأهلي بنغازي مع شباب الجبل، بإدارة الحكم محمد المجبري والمساعدين محسن القديري ومحمد لطفي والحكم الرابع حسن العبيدي والمراقب بوفاخره رمضان.

ويعقبها مباراة أواسط التحدي والهلال بإدارة الحكم الدولي عبدالباسط شهوب، والمساعدين فتحي الجيلاني وربيع الشوشان والحكم الرابع محمد نبوس والمراقب المبروك الفارسي.

وتقام الخميس مباراتان الأولى تجمع أواسط الصداقة مع الأنوار بإدارة الحكم محمد العفاس والمساعدين عبدالله الشكري ومنير الزلاوي والحكم الرابع إبراهيم البرعصي.

والمباراة الثانية تجمع أواسط النصر مع الأخضر بإدارة الحكم محمد الشلماني والمساعدين عبدالعاطي العبد ومحمد بلعم والحكم الرابع حسين الكوافي والمراقب جمعة الخمسي.