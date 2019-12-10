الكوت يطالب بالإسراع في علاج البهلول

نجم الكرة الليبية وأحد رموزها الهاشمي البهلول. (إنترنت)

انتقد المدير الإداري السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم للشباب ولاعب الأهلي طرابلس، عبدالسلام الكوت، التأخر في إجراءات علاج نجم الكرة الليبية وأحد رموزها الهاشمي البهلول، وهو طريح الفراش منذ عدة سنوات.

وقال «الكوت» في منشور على صفحته الشخصية «فيسبوك»: «الوعود كثيرة والعام 2019 قارب على الانتهاء، والهاشمي لا يستحق كل هذا التأخير والمماطلة مهما كانت الأسباب»، داعيا كل من يعنيه الأمر إلى الإسراع في علاجه.

والهاشمي البهلول هو نجم الأهلي طرابلس سابقا ومدرب للفريق في الثمانينات، وتولى تدريب المنتخب الليبي، وكان قد وصل به إلى آخر مرحلة في تصفيات كأس العالم، وكان على أبواب التأهل للمكسيك العام 86.

كما تولى مناصب إدارية في النادي الأهلي طرابلس، وتولى منصب مدير إدارة المنتخبات الوطنية، وعضوا بها عدة مرات، وقضى أكثر من نصف قرن في كرة القدم.