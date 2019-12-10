تعرف إلى البرنامج الكامل لبطولة جولف العرب بمراكش

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 07:45 مساء
جانب من منافسات الجولف الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق غدا الأربعاء، بمدينة مراكش المغربية، بطولة العرب للجولف في نسختها الـ39، التي ستقام حتى يوم 15 ديسمبر الجاري.

ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة، برنامجا يتواصل على مدى أربعة أيام، وغدا الأربعاء سيكون الموعد مع الاجتماع الفني للبطولة، بحضور الحكام ومدربي الفرق، والخميس سيكون الموعد مع الجولة الأولى للبطولة، والجمعة ستكون الجولة الثانية، واجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجولف.

وتقام يوم السبت الجولة الثالثة للبطولة، واجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للجولف، وإقامة حفل عشاء على شرف الوفود تتبادل فيه الدروع والهدايا التذكارية، ويشهد يوم الأحد المقبل الجولة الرابعة والختامية للبطولة، وأيضا حفل الختام وتوزيع الجوائز.

وتشارك ليبيا في البطولة بقائمة تضم كلا من: أحمد ساسي والبهلول الشكشوكي ومحمد لطفي ساسي ولطفي هويدي، بالإضافة إلى المدرب لطفي الطويري وإداري الفريق حسين بوعرقوب.

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