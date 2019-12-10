مخلوف المبروك: إقامة الدوري الليبي واجب وطني

الخبير في قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم، الدكتور مخلوف المبروك. (إنترنت)

أكد الخبير في قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم، الدكتور مخلوف المبروك، أن إقامة الدوري الليبي واجب واستحقاق وطني حتى نسهم في رفع الحظر على الملاعب الليبية ونبتعد عن حالات التجميد.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء: «أولا أنا مع إقامة الدوري الليبي لأسباب كثيرة، منها دائما أن الرياضة تجمعنا ولا تفرقنا، وأنه استحقاق وطني مهم للجميع ولاختيار المنتخبات الليبية والمشاركة في جميع المسابقات العربية الأفريقية، وإن عودة المسابقات هو شرط أساسي لرفع الحظر».

وأضاف المبروك أنه وفقا للنظام الأساسي ولائحة تنظيم المسابقات في كرة القدم، يجوز للاتحاد الليبي تنظيم أي مسابقة في كرة القدم يشارك فيها عدد خمس فرق على الأقل في مسابقات فئة الأكابر، وتلتزم الأندية بالمشاركة في مسابقات الدوري العام.

وتابع، أنه لا يجوز لأي ناد الامتناع عن المشاركة أو الانسحاب من أي مسابقة من المسابقات الرسمية المعتمدة، تحت إشراف وإدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، لأن هذا النظام الأساسي واللوائح المنظمة للمسابقات معتمدة من قبل الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم، ولا يجوز إيقافها أو تغييرها إلا من خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الليبي.

وأشار إلى أنه وفقا للوائح التنفيذية والقوانين والمتطلبات الخاصة برفع الحظر، فالاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي لكرة القدم في حالة عدم وجود دوري لن يرفعا الحظر على الملاعب الرياضية الليبية لكرة القدم، ولهذا فالاتحاد الليبي ملزم بتنظيم دوري بالطريقة الموضحة في نظامه الأساسي ولائحة تنظيم المسابقات.

وذكر أنه في حالة عدم وجود دوري سيكون هناك إمكان لتجميد مشاركة الأندية الليبية في البطولات في حالة عدم وجود أسباب جوهرية لتوضيحها من قبل الاتحاد الليبي لكرة القدم.