أبونوارة: 8 سنوات شهدت إرضاء الأندية على حساب التطوير

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 03:34 مساء
مدرب الأهلي طرابلس السابق جمال أبونوارة (إنترنت)

انتقد المدير الفني السابق لاتحاد كرة القدم الليبي جمال أبونوارة سياسات اتحاد الكرة وتحديدًا في طريقة تنظيم الدوري الاستثنائي الحالي، الذي يترقب الظهور في أي وقت.

وقال أبونوارة في تصريحات تلفزيونية لقناة «ليبيا روحها الوطن»، أمس الإثنين، «إن الرؤساء الذين تعاقبوا على اتحاد الكرة في الثماني سنوات الأخيرة لم يكن هدفهم تطوير اللعبة، وإنما إرضاء الأندية، وكسب الأصوات في الانتخابات حتى على حساب المستوى الفني للعبة».

وأضاف أبونوارة قائلاً: «إصرار الأندية على المشاركات الأفريقية كل عام، لم يكن هدفه إلا تحقيق الغرض المادي فقط، رغم عدم تحقيق نتائج مميزة، إلا أن الحصول على دعم الدولة المالي كان ولا زال الهدف الأعظم في الموضوع».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحشاني صاحب أول هدف ليبي في افتتاح ملعب المدينة الرياضية ببنغازي
رياضة محلية
أميركا تنقل 20 ألف جندي إلى أوروبا للمشاركة في المناورة الأكبر منذ 25 عاما
دولى
في مثل هذا اليوم.. اختطف السياسي المعارض منصور رشيد الكيخيا
ثقافة وفن
بالفيديو: ثوران بركان نيوزيلندا وارتفاع عدد القتلى إلى خمسة
دولى
السعودية تلغي شرط تخصيص المطاعم لمدخلين منفصلين للرجال والنساء
عربى
سقوط مدوٍ للزعيمة البورمية.. من رمز للسلام إلى محكمة العدل
دولى
«سايت»: الطيار السعودي تحول للتطرف قبل هجوم القاعدة البحرية الأميركية
دولى
تعرف على خامات النفط الليبية.. وما هو الخام الأعلى سعرا؟
ليبيا
يوفنتوس يتكبد خسارة قاسية أمام لاتسيو ويفقد صدارة الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«النصر» يرفع شعار الثأر أمام «حوريا كوناكري» في غينيا.. الأحد
رياضة محلية
الولايات المتحدة تغرّم شركة «إريكسون» السويدية مليار دولار
اقتصاد
شيرين رضا: أنا جريئة.. لكن دون ابتذال
ثقافة وفن
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«تويتر» تكشف أهم تغريدات 2019