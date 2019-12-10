أبونوارة: 8 سنوات شهدت إرضاء الأندية على حساب التطوير

مدرب الأهلي طرابلس السابق جمال أبونوارة (إنترنت)

انتقد المدير الفني السابق لاتحاد كرة القدم الليبي جمال أبونوارة سياسات اتحاد الكرة وتحديدًا في طريقة تنظيم الدوري الاستثنائي الحالي، الذي يترقب الظهور في أي وقت.

وقال أبونوارة في تصريحات تلفزيونية لقناة «ليبيا روحها الوطن»، أمس الإثنين، «إن الرؤساء الذين تعاقبوا على اتحاد الكرة في الثماني سنوات الأخيرة لم يكن هدفهم تطوير اللعبة، وإنما إرضاء الأندية، وكسب الأصوات في الانتخابات حتى على حساب المستوى الفني للعبة».

وأضاف أبونوارة قائلاً: «إصرار الأندية على المشاركات الأفريقية كل عام، لم يكن هدفه إلا تحقيق الغرض المادي فقط، رغم عدم تحقيق نتائج مميزة، إلا أن الحصول على دعم الدولة المالي كان ولا زال الهدف الأعظم في الموضوع».