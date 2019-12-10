صولة لـ«بوابة الوسط»: لم أشاهد مشروع تطوير حقيقي.. والعربي هو الحل

نجم المنتخب الليبي وأهلي طرابلس السابق صالح صولة (أرشيفية : إنترنت)

طالب نجم الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني الليبي لكرة القدم السابق صالح صولة اتحاد الكرة بتقديم مشروع حقيقي للنهوض باللعبة.

وقال صولة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء: «لم أشاهد أي عضو في المكتب التنفيذي يقدم مشروعًا لتطوير اللعبة».

وأضاف: «كنت وما زلت متمسكًا برأيي فيما يخص الضغط لإقناع صلاح العربي لرئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم في الانتخابات المقبلة، لأنه خاض تجارب ناجحة في اتحاد الكرة».

وأختتم صولة حديثه قائلاً: «الأندية شريك فيما يحدث من تدهور للعبة، وأتأسف عندما أشاهد دولًا بعد ليبيا في التاريخ الكروي الأفريقي تتقدم وتحقق نقلة ممتازة، وهنا يحضرني التجربة الموريتانية التي تطورت تطورًا ملحوظًا ومميزًا».