المروج يلتقي الشمال والوحدة يواجه الطيران في أواسط القدم ببنغازي

جانب من مسابقة براعم كرة القدم في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد، اليوم الثلاثاء، على ملعب بنينا ببنغازي مع مباراتين في مسابقة أواسط القسم الممتاز والدرجة الأولى، حيث تجمع المباراة الأولى أواسط المروج مع الشمال بقيادة الحكم نصيب الهواري والمساعدين أحمد ضيف والعربي مفتاح والحكم الرابع عبدالله مازق والمراقب فوزي الدالي، وتعقبها مباراة أواسط الوحدة والطيران بإدارة الحكم موسى العريبي والمساعدين هشام اشتيوي وبكار الدرسي والحكم الرابع المنذر نتفة والمراقب طارق الجهاني.

يشار إلى أن مباراتي الافتتاح لهذه المسابقة أقيمتا أمس الإثنين، وشهدتا تعادل أواسط النجمة سلبيا مع النجوم، وأواسط السد مع بنغازي الجديدة بهدف لمثله.

وفي بقية المباريات تجرى غدا الأربعاء مباراة أواسط الأهلي بنغازي مع شباب الجبل بإدارة الحكم محمد المجبري والمساعدين محسن القديري ومحمد لطفي والحكم الرابع حسن العبيدي والمراقب بوفاخرة رمضان وتعقبها مباراة أواسط التحدي والهلال بإدارة الحكم الدولي عبدالباسط شهوب والمساعدين فتحي الجيلاني وربيع الشوشان والحكم الرابع محمد نبوس والمراقب المبروك الفارسي.

ويتجدد الموعد الخميس مع مباراتين الأولى تجمع أواسط الصداقة مع الأنوار بإدارة الحكم محمد العفاس والمساعدين عبدالله الشكري ومنير الزلاوي والحكم الرابع إبراهيم البرعصي والمباراة الثانية تجمع أواسط النصر مع الأخضر بإدارة الحكم محمد الشلماني والمساعدين عبدالعاطي العبد ومحمد بلعم والحكم الرابع حسين الكوافي والمراقب جمعة الخمسي.