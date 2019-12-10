حشاد: مواهب واعدة في منتخب الأثقال بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 12:53 مساء
طرابلس تشهد تجربة لاختيار منتخب ليبيا لناشئي رفع الأثقال (إنترنت)

جرت بطرابلس تجربة لاختيار منتخب ليبيا لناشئي رفع الأثقال بمشاركة 37 رباعا.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء قال عضو اللجنة المشرفة على الاختيار مصطفى حشاد «التجربة برزت فيها عدة مواهب واعده تبشر بمستقبل زاهر للعبة الأثقال الليبية، من بينهم الناشئون محمد الشارف ورباع أبوسليم عدي وشاهين من نجوم قرقارش».

وأضاف حشاد «القائمة ضمت أيضا أبناء العم محمد وناصر وكمال شلابي».

وأكمل «لجنة الاختيار تثمن الجهود المبذولة من المدربين أبوطلحة رزق وجمال شلابي وحسين مخزوم ومحمد الشتيوي».

واختتم حشاد حديثه قائلا «تجربتان مماثلتان ستجرى خلال شهر ديسمبر الجاري بمدينتي طرابلس وبنغازي».

يذكر أن الاتحاد الليبي لرفع الأثقال شكل لجنة لاختيار منتخب ليبيا للناشئين مكون من محمد الواعر ومصطفى حشاد وميلاد عقيلة وصلاح الأدهم ونوري هيلان.

طرابلس تشهد تجربة لاختيار منتخب ليبيا لناشئي رفع الأثقال (إنترنت)
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