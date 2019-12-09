الليبي هيثم الساروي يغادر إلى كيغالي استعدادًا لبطولة الأفرو ليج

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 09 ديسمبر 2019, 11:08 مساء
الحكم الليبي الدولي في كرة السلة هيثم الساروي (أرشيفية : الإنترنت)

يغادر الحكم الليبي الشاب الدولي هيثم الساروي، طرابلس السبت المُقبل متجهًا إلى العاصمة الراوندية "كيغالي" للمشاركة في تحكيم مباريات المجموعة الثانية من التصفيات الأفريقية لبطولة الأفروليج كحكم مُحايد والتي سيشرف على تنظيمها ولأول مرة دوري المحترفين الأمريكي NBA، وفقًا لما أعلنته صفحة كرة السلة الليبية عبر «فيسبوك».

وتعتبر مشاركة الساروي هي السادسة دوليًا في مسيرة هذا الحكم الليبي الشاب فقد سبق له المشاركة في تحكيم أربع بطولات أفريقية وفي رصيده أيضًا بطولة عربية واحدة والتي أقيمت مؤخراً في مدينة سلا المغربية.

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