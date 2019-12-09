مهلهل الليبي عضوًا في اتحاد الكونفدراليات الرياضية الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 09 ديسمبر 2019, 11:04 مساء
الجمعية العمومية لاتحاد الكونفدراليات الأفريقية. (إنترنت)

عقدت الجمعية العمومية لاتحاد الكونفدراليات الأفريقية (الأوكسا) اليوم اجتماعا انتخابيا بفندق سونيستا بالعاصمة المصرية القاهرة، جددت فيه ثقتها في رئيسها الحالي المصري اللواء أحمد ناصر لفترة رئاسية جديدة.

وعلمت «بوابة الوسط» أنه تم انتخاب الجزائري محمد المصباحي نائبًا أول للرئيس والأوغندي بنينا أقوسيا نائبا ثانيا وعضوية الليبي خالد مهلهل، والتونسي خالد بابو والمغربي فؤاد المسخوط والغانية إليزابيث والبتسوانية استوني.

وسبق الجلسة الانتخابية اجتماع ناقشت فيه الجمعية العمومية للأوسكا جملة من المواضيع صادقت فيه على المحضر السابق وعرض تقارير الرئيس والأمين العام والتقرير المالي وصادقت فيه الجمعية على 11 رياضيًا مستحدثًا.

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