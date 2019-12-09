أحمودة: المدرب الوطني هو الخيار الأفضل للمنتخب في الوقت الحالي

لاعب الأهلي طرابلس السابق والاتحاد العسكري أحمودة بن الطاهر أحمودة. (إنترنت)

اعتبر لاعب الأهلي طرابلس السابق والاتحاد العسكري، أحمودة بن الطاهر أحمودة، أن ما يحصل في كرة القدم الليبية وأداء اتحاد اللعبة، هو نتاج إدارات الأندية التي بها فوضى كبيرة وتتحكم فيها مجموعات في كل ناد وهو ما ينعكس على كرة القدم.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن إقامة الدوري الليبي الممتاز في الوقت الحالي صعب في ظل ظروف البلاد، إلا إذ كان على مستوى المناطق واختيار الأول والثاني من كل مجموعة شرق وغرب وجنوب، وإقامة تجمع بينهم.

وأكد أن الظروف الحالية تجعل التعاقد مع المدرب الوطني هو الخيار الأفضل للفرق والمنتخبات بسبب الوضع العام.