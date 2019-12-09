أحمودة: المدرب الوطني هو الخيار الأفضل للمنتخب في الوقت الحالي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 09 ديسمبر 2019, 11:01 مساء
لاعب الأهلي طرابلس السابق والاتحاد العسكري أحمودة بن الطاهر أحمودة. (إنترنت)

اعتبر لاعب الأهلي طرابلس السابق والاتحاد  العسكري، أحمودة بن الطاهر أحمودة، أن ما يحصل في كرة القدم الليبية وأداء اتحاد اللعبة، هو نتاج إدارات الأندية التي بها فوضى كبيرة  وتتحكم فيها مجموعات في كل ناد وهو ما ينعكس على كرة القدم.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن إقامة الدوري الليبي الممتاز في الوقت الحالي صعب في ظل ظروف البلاد، إلا إذ كان على مستوى المناطق واختيار الأول والثاني من كل مجموعة شرق وغرب وجنوب، وإقامة تجمع بينهم.

وأكد أن الظروف الحالية تجعل التعاقد مع المدرب الوطني هو الخيار الأفضل للفرق والمنتخبات بسبب الوضع العام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: ثوران بركان نيوزيلندا وارتفاع عدد القتلى إلى خمسة
دولى
السعودية تلغي شرط تخصيص المطاعم لمدخلين منفصلين للرجال والنساء
عربى
سقوط مدوٍ للزعيمة البورمية.. من رمز للسلام إلى محكمة العدل
دولى
«سايت»: الطيار السعودي تحول للتطرف قبل هجوم القاعدة البحرية الأميركية
دولى
تعرف على خامات النفط الليبية.. وما هو الخام الأعلى سعرا؟
ليبيا
يوفنتوس يتكبد خسارة قاسية أمام لاتسيو ويفقد صدارة الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«النصر» يرفع شعار الثأر أمام «حوريا كوناكري» في غينيا.. الأحد
رياضة محلية
الولايات المتحدة تغرّم شركة «إريكسون» السويدية مليار دولار
اقتصاد
شيرين رضا: أنا جريئة.. لكن دون ابتذال
ثقافة وفن
ترامب يدعو البنك الدولي لوقف إقراض الصين
اقتصاد
استطلاع - الألعاب الفردية تنتصر على سمعة الكرة الجماعية
رياضة محلية
السلطات الأسترالية تقر بعجزها عن إخماد حريق «هائل» قرب سيدني
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جنوب أفريقية تتربع على عرش جمال الكون