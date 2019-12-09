القاضي يعدد إنجازات المبارزة في موسم 2019

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 09 ديسمبر 2019, 08:29 مساء
جانب من حصول إيهاب مصطفى أبو شكيوة على شهادة الدبلوم الدولية من الأكاديمية الدولية للمبارزة. (إنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للمبارزة عزالدين القاضي، أنه دائما يطمح إلى الأحسن في لعبة المبارزة، رغم الظروف والأوضاع التي تمر بها الرياضة الليبية، متمنيًا أن يكون العام المقبل أفضل من هذا الموسم.

وعن إنجازات موسم 2019، قال القاضي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المنتخب الوطني للمبارزة فاز بالميدالية البرونزية في البطولة الأفريقية بالجزائر، فئة تحت العشرين، وفاز أيضًا بالميدالية الفضية في البطولة الأفريقية بتونس، والميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأفريقية المغرب، كما حصل الرياضي أبوبكر القاضي على الترتيب 130 عالميا ببطولة العالم بسويسرا من ضمن 325 مشاركًا.

وأوضح: «سعدنا هذه السنة بحصول إيهاب مصطفى أبو شكيوة على شهادة الدبلوم الدولية من الأكاديمية الدولية للمبارزة بالجزائر والتي استمرت لمدة سنة.

وعن برامج الموسم المقبل، كشف القاضي، أن هدفه الأول هو الاهتمام بنشر اللعبة في جميع مناطق ليبيا، وكذلك صقل مدربين وحكام للعبة من أولويات الاتحاد والاهتمام بالفئات السنية وإقامة معسكرات إعداد داخلية وخارجية، استعدادًا للاستحقاقات الرياضية المقبلة وفق للأجندات الدولية العربية والأفريقية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: ثوران بركان نيوزيلندا وارتفاع عدد القتلى إلى خمسة
دولى
السعودية تلغي شرط تخصيص المطاعم لمدخلين منفصلين للرجال والنساء
عربى
سقوط مدوٍ للزعيمة البورمية.. من رمز للسلام إلى محكمة العدل
دولى
«سايت»: الطيار السعودي تحول للتطرف قبل هجوم القاعدة البحرية الأميركية
دولى
تعرف على خامات النفط الليبية.. وما هو الخام الأعلى سعرا؟
ليبيا
يوفنتوس يتكبد خسارة قاسية أمام لاتسيو ويفقد صدارة الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«النصر» يرفع شعار الثأر أمام «حوريا كوناكري» في غينيا.. الأحد
رياضة محلية
الولايات المتحدة تغرّم شركة «إريكسون» السويدية مليار دولار
اقتصاد
شيرين رضا: أنا جريئة.. لكن دون ابتذال
ثقافة وفن
ترامب يدعو البنك الدولي لوقف إقراض الصين
اقتصاد
استطلاع - الألعاب الفردية تنتصر على سمعة الكرة الجماعية
رياضة محلية
السلطات الأسترالية تقر بعجزها عن إخماد حريق «هائل» قرب سيدني
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جنوب أفريقية تتربع على عرش جمال الكون