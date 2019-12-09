القاضي يعدد إنجازات المبارزة في موسم 2019

جانب من حصول إيهاب مصطفى أبو شكيوة على شهادة الدبلوم الدولية من الأكاديمية الدولية للمبارزة. (إنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للمبارزة عزالدين القاضي، أنه دائما يطمح إلى الأحسن في لعبة المبارزة، رغم الظروف والأوضاع التي تمر بها الرياضة الليبية، متمنيًا أن يكون العام المقبل أفضل من هذا الموسم.

وعن إنجازات موسم 2019، قال القاضي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المنتخب الوطني للمبارزة فاز بالميدالية البرونزية في البطولة الأفريقية بالجزائر، فئة تحت العشرين، وفاز أيضًا بالميدالية الفضية في البطولة الأفريقية بتونس، والميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأفريقية المغرب، كما حصل الرياضي أبوبكر القاضي على الترتيب 130 عالميا ببطولة العالم بسويسرا من ضمن 325 مشاركًا.

وأوضح: «سعدنا هذه السنة بحصول إيهاب مصطفى أبو شكيوة على شهادة الدبلوم الدولية من الأكاديمية الدولية للمبارزة بالجزائر والتي استمرت لمدة سنة.

وعن برامج الموسم المقبل، كشف القاضي، أن هدفه الأول هو الاهتمام بنشر اللعبة في جميع مناطق ليبيا، وكذلك صقل مدربين وحكام للعبة من أولويات الاتحاد والاهتمام بالفئات السنية وإقامة معسكرات إعداد داخلية وخارجية، استعدادًا للاستحقاقات الرياضية المقبلة وفق للأجندات الدولية العربية والأفريقية.