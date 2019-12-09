الليبي الزرقاني يتألق في تحكيم دولية روسيا للتايكواندو

أبدى عضو اللجنة التسييرية للتايكواندو، ناصر الحاجي، إعجابه بالمستوى الجيد الذي ظهر به حكم التايكواندو الليبي مفتاح الزرقاني، خلال مشاركته وتميزه في إدارة مباريات بطولة الجائزة الكبري بروسيا، التي شهدت مشاركة 128 لاعبًا مثلوا 42 بلدًا.
وأضاف الحاجي أن الدولي الزرقاني نجح في إدارة عدد من المباريات من بينها أربع مباريات حكم وسط الأدوار التمهيدية وهي وزن +67 بنات وزن -49 بنات مباراتين وزن -68 رجال ونصف نهائي وزن -49 بنات والميدالية البرونزية -49 بنات.
ودورة الجائزة الكبرى شيبا اليابان 2019، ودورة الألعاب القتالية كوريا 2019، والجائزة الكبرى صوفيا بلغاريا 2019، ونهائي الجائزة الكبرى موسكو روسيا 2019.
كما شارك في معسكر اختيار حكام الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وتم اختياره من ضمن أحسن 50 حكمًا في العالم وحظوظه كبيرة في التواجد ضمن حكام التايكواندو في أولمبياد طوكيو المقبلة.