الليبي الزرقاني يتألق في تحكيم دولية روسيا للتايكواندو

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 09 ديسمبر 2019, 05:58 مساء
حكم التايكواندو الليبي مفتاح الزرقاني. (إنترنت)

أبدى عضو اللجنة التسييرية للتايكواندو، ناصر الحاجي، إعجابه بالمستوى الجيد الذي ظهر به حكم التايكواندو الليبي مفتاح الزرقاني، خلال مشاركته وتميزه في إدارة مباريات بطولة الجائزة الكبري بروسيا، التي شهدت مشاركة 128 لاعبًا مثلوا 42 بلدًا.

وأضاف الحاجي أن الدولي الزرقاني نجح في إدارة عدد من المباريات من بينها أربع مباريات حكم وسط الأدوار التمهيدية وهي وزن +67 بنات وزن -49 بنات مباراتين وزن -68 رجال ونصف نهائي وزن -49 بنات والميدالية البرونزية -49 بنات.

يشار إلى أن الدولي الزرقاني تحصل على الشارة الدولية في دورة التحكيم الدولية بمدينة نيامي - النيجر 2008، وسجله حافل كحكم في إدارة العديد من البطولات من بينها بطولة كأس العرب مصر 2010، وبطولة أفريقيا مدغشقر 2012، وبطولة كوريا الدولية أعوام 2013-2018-2019، وبطولة كندا الدولية أعوام 2017 - 2018 - 2019، والجائزة الكبرى روسيا 2018، والجائزة الكبرى تايوان 2018، والجائزة الكبرى مانشستر 2018، وبطولة المكسيك الدولية 2019 وبطولة العالم  مانشستر 2019.

ودورة الجائزة الكبرى شيبا اليابان 2019، ودورة الألعاب القتالية كوريا 2019، والجائزة الكبرى صوفيا بلغاريا 2019، ونهائي الجائزة الكبرى موسكو روسيا 2019.

كما شارك في معسكر اختيار حكام الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وتم اختياره من ضمن أحسن 50 حكمًا في العالم وحظوظه كبيرة في التواجد ضمن حكام التايكواندو في أولمبياد طوكيو المقبلة.

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